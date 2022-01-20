Рада переклала 181 закон англійською – все для інвесторів 

Англомовні переклади 181 закону оприлюднено на сайті Верховної Ради, спікер Руслан Стефанчук сподівається, що це допоможе іноземцям, які хочуть робити інвестиції в Україні.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "Зелене світло" новим інвестпроєктам в Україні! Як і обіцяв, англомовні переклади 181 законодавчого акта вже оприлюднено на сайті парламенту України.

Так ми робимо рішучі кроки для своєї презентації на міжнародній арені, зокрема – у середовищі потенційних інвесторів.

Сподіваюсь, що якісний офіційний переклад англійською мовою основних законів, що найбільшою мірою впливають на інвестиційний статус України, дозволить уникнути викривлень і різночитань у комунікації".

Деталі: Стефанчук наголосив, що "інвестори, що планують заходити до України, відтепер зможуть ознайомитися з українським законодавством, зважити для себе всі плюси та мінуси, а також усвідомити можливі ризики".