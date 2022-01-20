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Рада перевела 181 закон на английский – все для инвесторов

Четверг, 20 января 2022, 16:09
Фото из Facebook Руслана Стефанчука

Англоязычные переводы 181 закона обнародованы на сайте Верховной Рады, спикер Руслан Стефанчук надеется, что это поможет иностранцам, желающим делать инвестиции в Украине.

Источник: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "Зеленый свет" новым инвестпроектам в Украине! Как и обещал, англоязычные переводы 181 законодательного акта уже обнародованы на сайте парламента Украины.

Так мы делаем решительные шаги к своей презентации на международной арене, в частности – в среде потенциальных инвесторов.

Надеюсь, что качественный официальный перевод на английский язык основных законов, которые в наибольшей степени влияют на инвестиционный статус Украины, позволит избежать искажений и разночтений в коммуникации".

Детали: Стефанчук подчеркнул, что "инвесторы, которые планируют заходить в Украину, теперь смогут ознакомиться с украинским законодательством, взвесить для себя все плюсы и минусы, а также осознать возможные риски".

Темы: Верховная РадазаконодательствоинвестицииСтефанчукязык


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