РФ запланувала військові навчання в кількох океанах, щоб захиститися від нападів з води

Росія запланувала у січні та лютому серію військових навчань за участю понад 140 кораблів та понад 10 тисяч військових в акваторіях трьох морів, Атлантичному та Тихому океанах.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Навчання охоплять акваторії морів, що прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання пройдуть в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та в Тихому океані".

Реклама:

Деталі: До участі в навчаннях планується залучити понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.

Повідомляється, що основною спрямованістю навчань є "відпрацювання дій сил Військово-морського флоту та Повітряно-космічних сил із захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також щодо протидії військовим загрозам РФ з морських та океанських напрямків".

У російському міністерстві додали, що маневри проводяться відповідно до плану підготовки Збройних сил РФ на 2022 рік.