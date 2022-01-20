РФ запланировала военные учения в нескольких океанах, чтобы защититься от нападений с воды

Россия запланировала в январе и феврале серию военных учений при участии более 140 кораблей и свыше 10 тысяч военных в акваториях трех морей, Атлантическом и Тихом океанах.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане".

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Детали: К участию в учениях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Сообщается, что основной направленностью учений является "отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений".

В российском министерстве добавили, что маневры проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год.