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РФ запланировала военные учения в нескольких океанах, чтобы защититься от нападений с воды

Четверг, 20 января 2022, 16:19
фото: Минобороны РФ

Россия запланировала в январе и феврале серию военных учений при участии более 140 кораблей и свыше 10 тысяч военных в акваториях трех морей, Атлантическом и Тихом океанах.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане".

Детали: К участию в учениях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Сообщается, что основной направленностью учений является "отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений".

В российском министерстве  добавили, что маневры проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год.

Украинская правда
Темы: Росcия


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