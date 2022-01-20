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Зеленський після слів Байдена нагадав, що "незначних агресій" не буває

Четвер, 20 січня 2022, 15:52
Зеленський після слів Байдена нагадав, що незначних агресій не буває
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вирішив нагадати "великим державам", що не буває "незначних агресій" та "незначних жертв".

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває.

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Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких.

Кажу це як президент великої держави Україна".

Передісторія: Президент США Джо Байден вважає, що Росія зробить кроки щодо України, але заявив, що вона дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.

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Українська правда
Теми: ЗеленськийБайденвійнаРосіяокупація
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