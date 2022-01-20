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Зеленський після слів Байдена нагадав, що "незначних агресій" не буває

Четвер, 20 січня 2022, 16:52
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вирішив нагадати "великим державам", що не буває "незначних агресій" та "незначних жертв".

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває.

Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких.

Кажу це як президент великої держави Україна".

Передісторія: Президент США Джо Байден вважає, що Росія зробить кроки щодо України, але заявив, що вона дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайденвійнаРосіяокупація
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