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Зеленский после слов Байдена напомнил, что "незначительных агрессий" не бывает

Четверг, 20 января 2022, 16:52
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский решил напомнить "великим государствам", что не бывает "незначительных агрессий" и "незначительных жертв".

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает.

Как ни бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких.

Говорю это как президент великой державы Украины".

Предыстория: Президент США Джо Байден считает, что Россия предпримет шаги в отношении Украины, но заявил, что она дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может стоить меньше.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденвойнаРосcияоккупация


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