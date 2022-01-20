Зеленский после слов Байдена напомнил, что "незначительных агрессий" не бывает
Четверг, 20 января 2022, 15:52
Президент Владимир Зеленский решил напомнить "великим государствам", что не бывает "незначительных агрессий" и "незначительных жертв".
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает.
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Как ни бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких.
Говорю это как президент великой державы Украины".
Предыстория: Президент США Джо Байден считает, что Россия предпримет шаги в отношении Украины, но заявил, что она дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может стоить меньше.
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Украинская правда