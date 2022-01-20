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Зеленский после слов Байдена напомнил, что "незначительных агрессий" не бывает

Четверг, 20 января 2022, 15:52
Зеленский после слов Байдена напомнил, что незначительных агрессий не бывает
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский решил напомнить "великим государствам", что не бывает "незначительных агрессий" и "незначительных жертв".

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает.

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Как ни бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких.

Говорю это как президент великой державы Украины".

Предыстория: Президент США Джо Байден считает, что Россия предпримет шаги в отношении Украины, но заявил, что она дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может стоить меньше.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденвойнаРосcияоккупация
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