Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексзаступнику прокурора області дали 6 років в’язниці з конфіскацією

Четвер, 20 січня 2022, 17:14
Ексзаступнику прокурора області дали 6 років в’язниці з конфіскацією
вакс

20 січня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винуватим колишнього заступника прокурора Кіровоградської області у вчиненні кримінального правопорушення та призначила йому покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Джерело: ВАКС

Деталі: Також його позбавили половини належного йому на праві власності майна і права обіймати посади, передбачені ст. 15 Закону України "Про прокуратуру" строком на 3 роки.

Реклама:

Суд визнав доведеним обвинувачення, за яким він надав своєму колезі – військовому прокурору Кіровоградського гарнізону Південного регіону – хабар у розмірі $1 тисячі за неоскарження в апеляційному порядку рішення Господарського суду Кіровоградської області, ухваленого на користь ФОП.

Також вироком суду застосовано спеціальну конфіскацію щодо $1 тисячі хабаря.

Вирок може бути оскаржений у апеляції протягом 30 днів.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: Антикорупційний судпрокуратураКіровоградська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Антикорупційний суд
Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі
ВАКС зобов'язав депутата-хабарника перерахувати 2 мільйони на дрони для ЗСУ
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Останні новини
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
Усі новини...
Реклама: