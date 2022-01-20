Ексзаступнику прокурора області дали 6 років в’язниці з конфіскацією

20 січня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винуватим колишнього заступника прокурора Кіровоградської області у вчиненні кримінального правопорушення та призначила йому покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Джерело: ВАКС

Деталі: Також його позбавили половини належного йому на праві власності майна і права обіймати посади, передбачені ст. 15 Закону України "Про прокуратуру" строком на 3 роки.

Реклама:

Суд визнав доведеним обвинувачення, за яким він надав своєму колезі – військовому прокурору Кіровоградського гарнізону Південного регіону – хабар у розмірі $1 тисячі за неоскарження в апеляційному порядку рішення Господарського суду Кіровоградської області, ухваленого на користь ФОП.

Також вироком суду застосовано спеціальну конфіскацію щодо $1 тисячі хабаря.

Вирок може бути оскаржений у апеляції протягом 30 днів.