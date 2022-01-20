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Экс-заму прокурора области дали 6 лет тюрьмы с конфискацией

Четверг, 20 января 2022, 17:14
Экс-заму прокурора области дали 6 лет тюрьмы с конфискацией
вакс

20 января коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным бывшего заместителя прокурора Кировоградской области в совершении уголовного правонарушения и назначила ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Источник: ВАКС

Детали: Также его лишили половины принадлежащего ему на праве собственности имущества и права занимать должности, предусмотренные ст. 15 Закона Украины "О прокуратуре" сроком на 3 года.

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Суд признал доказанным обвинение, по которому он предоставил своему коллеге – военному прокурору Кировоградского гарнизона Южного региона взятку в размере $1 тысячи за необжалование в апелляционном порядке решения Хозяйственного суда Кировоградской области, принятого в пользу ФЛП.

Также приговором суда применена специальная конфискация в отношении $1 тысячи взятки.

Приговор может быть обжалован в апелляции в течение 30 дней.

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Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судпрокуратураКировоградская область
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