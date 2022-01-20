Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На українську перейшли навіть ті видання, на які не розраховував – мовний омбудсмен

Четвер, 20 січня 2022, 17:17
На українську перейшли навіть ті видання, на які не розраховував – мовний омбудсмен
фото: pixabay

За результатами перевірки мовного омбудсмена точок продажу друкованих ЗМІ, усі виконують норму закону про 50% примірників видань українською мовою. 

Джерело: урядовий сайт

Деталі: 16 січня набула чинності норма закону про те, що у кожній точці продажу має бути не менше 50% назв видань державною мовою.

Реклама:

18 січня у Києві оглянули точки продажу у мережах супермаркетів "Новус", "Ашан", "Сільпо", "Варус", а також біля станцій метро "Вокзальна", "Житомирська", "Академмістечко", "Героїв Дніпра".

Дослівно: "З приємністю констатуємо, що видань, які вийшли після 16 січня і не мають української версії, у місцях продажу не зафіксовано". 

Деталі: Під час моніторингу також встановили, що в цілому і розповсюджувачі дотримуються норми про обов'язкову наявність не менше 50% примірників видань українською мовою.

ВІДЕО ДНЯ

Відзначається, що у деяких точках не виявилося примірників українською мовою газет та журналів, які видаються ТОВ "Видавничий дім 7я", ТОВ "Видавництво Кузя", ТОВ "Мега-прес", ТОВ "Бурда дистриб’юшенс сервісиз Україна", але це скоріше пов’язано з недостатнім тиражем.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що на українську мову перейшли навіть ті видання, "на чию законослухняність мало хто розраховував".

Українська правда
Теми: моваомбудсмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
мова
З початку 2023 року до мовного омбудсмена надійшло 257 скарг на заклади освіти
Пасажири "УЗ" обурені російською мовою на міжнародних квитках. Омбудсмен відреагував
"Я хотіла розуміти звернення Зеленського": історії іноземців, які вчать українську
Останні новини
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
Усі новини...
Реклама: