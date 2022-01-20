Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На українську перейшли навіть ті видання, на які не розраховував – мовний омбудсмен

Четвер, 20 січня 2022, 18:17
фото: pixabay

За результатами перевірки мовного омбудсмена точок продажу друкованих ЗМІ, усі виконують норму закону про 50% примірників видань українською мовою. 

Джерело: урядовий сайт

Деталі: 16 січня набула чинності норма закону про те, що у кожній точці продажу має бути не менше 50% назв видань державною мовою.

18 січня у Києві оглянули точки продажу у мережах супермаркетів "Новус", "Ашан", "Сільпо", "Варус", а також біля станцій метро "Вокзальна", "Житомирська", "Академмістечко", "Героїв Дніпра".

Дослівно: "З приємністю констатуємо, що видань, які вийшли після 16 січня і не мають української версії, у місцях продажу не зафіксовано". 

Деталі: Під час моніторингу також встановили, що в цілому і розповсюджувачі дотримуються норми про обов'язкову наявність не менше 50% примірників видань українською мовою.

Відзначається, що у деяких точках не виявилося примірників українською мовою газет та журналів, які видаються ТОВ "Видавничий дім 7я", ТОВ "Видавництво Кузя", ТОВ "Мега-прес", ТОВ "Бурда дистриб’юшенс сервісиз Україна", але це скоріше пов’язано з недостатнім тиражем.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що на українську мову перейшли навіть ті видання, "на чию законослухняність мало хто розраховував".

Українська правда
Теми: моваомбудсмен
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Масштаб відповіді не має залежати від масштабу вторгнення РФ – Кулеба

В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США

Порошенко заявив, що Зеленський не пускає його за кордон

Президент Вірменії подав у відставку

Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз: підірве стримування

В ОП прокоментували дані британської розвідки про плани РФ на Мураєва

Усі новини...
мова
Рада переклала 181 закон англійською – все для інвесторів 
Відтепер газети й журнали в Україні мають виходити державною мовою
В Україні посиляться вимоги до російськомовної преси
Останні новини
23:58
Естонія передасть Україні "десятки й десятки" американських Javelin
23:26
Із понеділка українці 60+ зможуть купити ліки за програмою єПідтримка
22:54
Масштаб відповіді не має залежати від масштабу вторгнення РФ – Кулеба
22:33
Майже переворот: у Буркіна-Фасо військові влаштували бунт
21:57
В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США
21:37
Біля кордону з Румунією знову знайшли застреленим прикордонника
21:17
Порошенко заявив, що Зеленський не пускає його за кордон
20:44
Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні з САП – Кулеба
20:29
Витоку даних із "Дії" не було – кіберполіція
19:55
Заяви прем’єра Баварії підважують зусилля для запобігання агресії РФ – МЗС
Усі новини...