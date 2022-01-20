На українську перейшли навіть ті видання, на які не розраховував – мовний омбудсмен

За результатами перевірки мовного омбудсмена точок продажу друкованих ЗМІ, усі виконують норму закону про 50% примірників видань українською мовою.

Джерело: урядовий сайт

Деталі: 16 січня набула чинності норма закону про те, що у кожній точці продажу має бути не менше 50% назв видань державною мовою.

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18 січня у Києві оглянули точки продажу у мережах супермаркетів "Новус", "Ашан", "Сільпо", "Варус", а також біля станцій метро "Вокзальна", "Житомирська", "Академмістечко", "Героїв Дніпра".

Дослівно: "З приємністю констатуємо, що видань, які вийшли після 16 січня і не мають української версії, у місцях продажу не зафіксовано".

Деталі: Під час моніторингу також встановили, що в цілому і розповсюджувачі дотримуються норми про обов'язкову наявність не менше 50% примірників видань українською мовою.

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Відзначається, що у деяких точках не виявилося примірників українською мовою газет та журналів, які видаються ТОВ "Видавничий дім 7я", ТОВ "Видавництво Кузя", ТОВ "Мега-прес", ТОВ "Бурда дистриб’юшенс сервісиз Україна", але це скоріше пов’язано з недостатнім тиражем.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що на українську мову перейшли навіть ті видання, "на чию законослухняність мало хто розраховував".