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На украинский перешли даже те издания, на которые не рассчитывал – языковой омбудсмен

Четверг, 20 января 2022, 18:17
фото: pixabay

По результатам проверки языкового омбудсмена точек продаж печатных СМИ все выполняют норму закона о 50% экземпляров изданий на украинском языке.

Источник: правительственный сайт

Детали: 16 января вступила в силу норма закона о том, что в каждой точке продаж должно быть не менее 50% названий изданий на государственном языке.

18 января в Киеве осмотрели точки продаж в сетях супермаркетов "Новус", "Ашан", "Сильпо", "Варус", а также возле станций метро "Вокзальная", "Житомирская", "Академгородок", "Героев Днепра".

Дословно: "С удовольствием констатируем, что изданий, вышедших после 16 января и не имеющих украинской версии, в местах продажи не зафиксировано".

Детали: Во время мониторинга также установили, что в целом и распространители соблюдают норму об обязательном наличии не менее 50% экземпляров изданий на украинском языке.

Отмечается, что в некоторых точках не оказалось экземпляров на украинском языке газет и журналов, издаваемых ООО "Издательский дом 7я", ООО "Издательство Кузя", ООО "Мега-пресс", ООО "Бурда дистрибьюшенс сервисиз Украина", но это скорее всего связано с недостаточным тиражом.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень отметил, что на украинский язык перешли даже те издания, "на чье законопослушание мало кто рассчитывал".

Украинская правда
Темы: языкомбудсмен


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