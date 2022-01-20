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У Білорусі визначили дату референдуму про зміни до Конституції

Четвер, 20 січня 2022, 18:40
Олександр лукашенко. фото getty images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції. 

Джерело: білоруська провладна агенція "Белта"

Деталі: Проведення референдуму призначили на неділю 27 лютого 2022 року. 

Формулювання питання в бюлетені, відповідно до указу, є таким: "Чи приймаєте ви зміни й доповнення до Конституції Республіки Білорусь?" 

Самі зміни та доповнення, які пропонує президентська адміністрація, долучені до указу Лукашенка.

Згідно з Виборчим кодексом Білорусі, рішення референдуму має обов’язковий юридичний характер. Через 10 днів після оприлюднення Центрвиборчкомом результатів референдуму, ці зміни мають набрати чинності та стати частиною положень Конституції.

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Передісторія: 

  • Наприкінці грудня 2021 року режим Лукашенка оприлюднив проєкт змін до Конституції, відповідно до яких, як стверджує влада, повноваження президента Білорусі будуть скорочені. Попри наявність норм, які позбавляють президента права призначати суддів Конституційного суду, членів ЦВК та голів правоохоронних органів, у проєкті змін є положення, які дозволять Лукашенкові уникнути відповідальності за дії, вчинені на посаді президента, та надають йому пожиттєву недоторканність.
  • Відповідно до цього ж проєкту змін, Білорусь втратить свій статус "нейтральної" країни, а також на її території можна буде розташовувати ядерну зброю.
  • Лукашенко пообіцяв новий проєкт Конституції після низки масових протестів громадян проти сфальсифікованих результатів президентських виборів у країні 9 серпня 2020 року. У ході придушення протестів білоруські силовики багаторазово скоювали суттєві порушення прав людини, що було задокументовано правозахисниками та журналістами.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусьреферендум
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