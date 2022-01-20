У Білорусі визначили дату референдуму про зміни до Конституції

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції.

Джерело: білоруська провладна агенція "Белта"

Деталі: Проведення референдуму призначили на неділю 27 лютого 2022 року.

Формулювання питання в бюлетені, відповідно до указу, є таким: "Чи приймаєте ви зміни й доповнення до Конституції Республіки Білорусь?"

Самі зміни та доповнення, які пропонує президентська адміністрація, долучені до указу Лукашенка.

Згідно з Виборчим кодексом Білорусі, рішення референдуму має обов’язковий юридичний характер. Через 10 днів після оприлюднення Центрвиборчкомом результатів референдуму, ці зміни мають набрати чинності та стати частиною положень Конституції.

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