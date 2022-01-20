В Беларуси определили дату референдума об изменениях в Конституцию
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.
Источник: белорусское провластное агентство "Белта"
Детали: Проведение референдума назначили на 27 февраля 2022 года.
Формулирование вопроса в бюллетене, согласно указу, таково: "Принимаете ли вы изменения и дополнение Конституции Республики Беларусь?".
Сами изменения и дополнения, предлагаемые президентской администрацией, приобщены к указу Лукашенко.
Согласно Избирательному кодексу Беларуси, решение референдума носит обязательный юридический характер. Через 10 дней после обнародования Центризбиркомом результатов референдума эти изменения должны вступить в силу и стать частью положений Конституции.
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Предыстория:
- В конце декабря 2021 режим Лукашенко обнародовал проект изменений в Конституцию, согласно которым, как утверждают власти, полномочия президента Беларуси будут сокращены. Несмотря на наличие норм, лишающих президента права назначать судей Конституционного суда, членов ЦИК и председателей правоохранительных органов, в проекте изменений есть положения, позволяющие Лукашенко избежать ответственности за действия, совершенные в должности президента, и присвоят ему пожизненную неприкосновенность.
- Согласно этому же проекту изменений, Беларусь потеряет свой статус "нейтральной" страны, а также на ее территории можно будет размещать ядерное оружие.
- Лукашенко пообещал провести референдум о новом проекте Конституции после массовых протестов граждан против сфальсифицированных результатов президентских выборов в стране 9 августа 2020 года. В ходе подавления протестов белорусские силовики многократно совершали существенные нарушения прав человека, что было задокументировано правозащитниками и журналистами.