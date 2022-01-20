В Беларуси определили дату референдума об изменениях в Конституцию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.

Источник: белорусское провластное агентство "Белта"

Детали: Проведение референдума назначили на 27 февраля 2022 года.

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Формулирование вопроса в бюллетене, согласно указу, таково: "Принимаете ли вы изменения и дополнение Конституции Республики Беларусь?".

Сами изменения и дополнения, предлагаемые президентской администрацией, приобщены к указу Лукашенко.

Согласно Избирательному кодексу Беларуси, решение референдума носит обязательный юридический характер. Через 10 дней после обнародования Центризбиркомом результатов референдума эти изменения должны вступить в силу и стать частью положений Конституции.

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