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В Беларуси определили дату референдума об изменениях в Конституцию

Четверг, 20 января 2022, 17:40
В Беларуси определили дату референдума об изменениях в Конституцию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.

Источник: белорусское провластное агентство "Белта"

Детали: Проведение референдума назначили на 27 февраля 2022 года.

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Формулирование вопроса в бюллетене, согласно указу, таково: "Принимаете ли вы изменения и дополнение Конституции Республики Беларусь?".

Сами изменения и дополнения, предлагаемые президентской администрацией, приобщены к указу Лукашенко.

Согласно Избирательному кодексу Беларуси, решение референдума носит обязательный юридический характер. Через 10 дней после обнародования Центризбиркомом результатов референдума эти изменения должны вступить в силу и стать частью положений Конституции.

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Предыстория: 

  • В конце декабря 2021 режим Лукашенко обнародовал проект изменений в Конституцию, согласно которым, как утверждают власти, полномочия президента Беларуси будут сокращены. Несмотря на наличие норм, лишающих президента права назначать судей Конституционного суда, членов ЦИК и председателей правоохранительных органов, в проекте изменений есть положения, позволяющие Лукашенко избежать ответственности за действия, совершенные в должности президента, и присвоят ему пожизненную неприкосновенность.
  • Согласно этому же проекту изменений, Беларусь потеряет свой статус "нейтральной" страны, а также на ее территории можно будет размещать ядерное оружие.
  • Лукашенко пообещал провести референдум о новом проекте Конституции после массовых протестов граждан против сфальсифицированных результатов президентских выборов в стране 9 августа 2020 года. В ходе подавления протестов белорусские силовики многократно совершали существенные нарушения прав человека, что было задокументировано правозащитниками и журналистами.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусьреферендум
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