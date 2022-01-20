Двоє прикордонників організували банду з викрадання людей - СБУ

Служба безпеки України в ході спецоперації в Одесі нейтралізувала організоване злочинне угруповання, до складу якого входили чинні правоохоронці. Учасники банди тероризували мешканців регіону, викрадали людей і вимагали з них гроші.

Джерело: пресцентр СБУ, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: За даними слідства, члени злочинної групи представлялись співробітниками правоохоронних органів і здійснювали незаконні затримання громадян під вигаданими приводами. Після цього "вибивали" з них гроші за нібито непритягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, зловмисники проводили несанкціоновані обшуки і обкрадали оселі мешканців обласного центру.

За оперативними даними, організатор угруповання та його спільник є діючими співробітниками структурних підрозділів Держприкордонслужби України. При цьому своїм "жертвам" вони представлялися співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів.

Правоохоронці задокументували зокрема факт злочину щодо місцевого підприємця. Учасники угруповання, погрожуючи насильством і фізичною розправою, вимагали з нього сплатити "борг".

Співробітники СБУ затримали двох прикордонників-організаторів банди на спробі викрадення людини.

Вкаазано, що в межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Держприкордонслужбі УП прокоментували, що засуджують неправочинні дії своїх співробітників та всіляко сприятимуть слідству. У ДПСУ наголосили, що дії, в яких підозрюються прикордонники, не пов'язані з проходженням ними військової служби.

Пряма мова Демченка: "За наявною інформацією, вчора в Одесі правоохоронними органами у кримінальному провадженні проводилися слідчі дії, у яких фігурували 2 військовослужбовця Держприкордонслужби. Наразі вони затримані.

Деталі звісно можуть повідомити тільки співробітники СБУ, але наскільки нам відомо, дії, у яких підозрюються прикордонники, не пов’язані з проходженням ними військової служби. Ми з’ясовуємо всі обставини та максимально сприятимемо слідчим органам.

ДПСУ категорично засуджує будь-які неправомірні дії серед персоналу відомства і проводить разом з іншими правоохоронними органами необхідну роботу для викриття злочинів. Зазначу, у відомстві активно працює внутрішня та власна безпека, яка тісно співпрацює з правоохоронними органами".