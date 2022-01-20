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Двое пограничников организовали банду по похищению людей - СБУ

Четверг, 20 января 2022, 17:50
Двое пограничников организовали банду по похищению людей - СБУ
фото СБУ

Служба безопасности Украины в ходе спецоперации в Одессе нейтрализовала организованную преступную группировку, в состав которой входили действующие правоохранители. Участники банды терроризировали жителей региона, похищали людей и требовали с них деньги.

Источник: пресс-центр СБУ, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: По данным следствия, члены преступной группы представлялись сотрудниками правоохранительных органов и осуществляли незаконные задержания граждан под вымышленными предлогами. После этого "выбивали" из них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности.

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Кроме того, злоумышленники проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра.

По оперативным данным, организатор группировки и его сообщник являются действующими сотрудниками структурных подразделений Госпогранслужбы Украины. При этом своим "жертвам" они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

Правоохранители задокументировали, в частности, факт преступления в отношении местного предпринимателя. Участники группировки, угрожая насилием и физической расправой, требовали от него уплатить "долг".

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Сотрудники СБУ задержали двух пограничников-организаторов банды на попытке похищения человека.

Указано, что в рамках уголовного производства решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Госпогранслужбе УП прокомментировали, что осуждают неправомерные действия своих сотрудников и будут всячески содействовать следствию. В ГПСУ подчеркнули, что действия, в которых подозреваются пограничники, не связаны с прохождением ими военной службы.

Прямая речь Демченко: "По имеющейся информации, вчера в Одессе правоохранительными органами в уголовном производстве проводились следственные действия, в которых фигурировали 2 военнослужащих Госпогранслужбы. В настоящее время они задержаны.

Детали, конечно, могут сообщить только сотрудники СБУ, но насколько нам известно, действия, в которых подозреваются пограничники, не связаны с прохождением ими военной службы. Мы выясняем все обстоятельства и будем максимально содействовать следственным органам.

ГПСУ категорически осуждает какие-либо неправомерные действия среди персонала ведомства и проводит вместе с другими правоохранительными органами необходимую работу для разоблачения преступлений. Отмечу, в ведомстве активно работает внутренняя и собственная безопасность, тесно сотрудничающая с правоохранительными органами".

Валентина Романенко, УП
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