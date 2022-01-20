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Польща сподівається домовитися з Україною без арбітражу про "автодозволи"

Четвер, 20 січня 2022, 18:34
Польща сподівається домовитися з Україною без арбітражу про автодозволи

Дискусія України та Польщі про нестачу дозволів на вантажоперевезення, через що Україна почала передарбітражну підготовку, може бути завершена експертною домовленістю, без формального запуску арбітражу.

Про це заявив "Європейській правді" постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось під час зустрічі з українськими журналістами у четвер.

З його словами, польські дипломати, дипломати у Брюсселі знають про занепокоєння України та про заяви щодо намірів розпочати арбітраж. "Проблема нам відома, і зараз справді триває експертна дискусія (між Україною та Польщею)", - визнав він.

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Як повідомлялося, стороною-відповідачем у цьому арбітражі має бути весь Євросоюз, оскільки Київ заявляє про порушення Угоди про асоціацію, а не лише двосторонніх домовленостей. Днями Україна вирішила подати формальний запит на консультації, що є необхідними передарбітражним кроком.

Втім, польський диплома вважає, що проблему зможуть врегулювати без арбітражу.

"Ми дуже сподіваємося що рішення буде знайдене на експертному рівні.  Це справді ще можливо. Це було раніше, зокрема, у питанні курятини (коли Україна та ЄС вирішили проблему, яку викликало різке зростання експорту одного з виробників - ЄП)... У нас є сподівання, що буде домовленність, і дискусія між профільними міністерствами (України та Польщі)", - заявив Анджей Садось.

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Про конфлікт із Польщею у питанні дозволів на автоперевезення можна почитати у статтях "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення" та "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".

Теми: ПольщаЄС
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