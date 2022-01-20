Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польша надеется договориться с Украиной без арбитража об "авторазрешениях"

Четверг, 20 января 2022, 19:34

Дискуссия Украины и Польши о нехватке разрешений на грузоперевозки, в результате чего Украина начала передарбитражную подготовку, может быть завершена экспертной договоренностью, без формального запуска арбитража.

Об этом заявил "Европейской правде" постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось на встрече с украинскими журналистами в четверг.

По его словам, польские дипломаты, дипломаты в Брюсселе знают о беспокойстве Украины и заявлениях о намерениях начать арбитраж. "Проблема нам известна, и сейчас действительно идет экспертная дискуссия (между Украиной и Польшей)", - признал он.

Как сообщалось, стороной-ответчиком в этом арбитраже должен быть весь Евросоюз, поскольку Киев заявляет о нарушении Соглашения об ассоциации, а не только о двусторонних договоренностях. На днях Украина решила подать формальный запрос на консультации, необходимые для передарбитражного шага.

Впрочем, польский диплом считает, что проблему смогут урегулировать без арбитража.

"Мы очень надеемся, что решение будет найдено на экспертном уровне. Это действительно еще возможно. Это было раньше, в частности, в вопросе курятины (когда Украина и ЕС решили проблему, которую вызвал резкий рост экспорта одного из производителей - ЕП)... У нас есть надежда, что будет договоренность, и дискуссия между профильными министерствами (Украина и Польша)", - заявил Анджей Садось.

О конфликте с Польшей по вопросу разрешений на автоперевозки можно почитать в статьях "Транспортный "конфликт" из ЕС: как Украине решить вопросы квот на автоперевозки" и "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".

Темы: ПольшаЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Польша
Туск вступился за Порошенко и призвал украинские власти противостоять реальному агрессору
Зеленский прибыл в Польшу для переговоров с Дудой
Польские СМИ считают, что Киев блокирует ж/д транзит из-за конфликта с "авторазрешениями"
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...