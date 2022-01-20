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Польша надеется договориться с Украиной без арбитража об "авторазрешениях"

Четверг, 20 января 2022, 18:34
Польша надеется договориться с Украиной без арбитража об авторазрешениях

Дискуссия Украины и Польши о нехватке разрешений на грузоперевозки, в результате чего Украина начала передарбитражную подготовку, может быть завершена экспертной договоренностью, без формального запуска арбитража.

Об этом заявил "Европейской правде" постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось на встрече с украинскими журналистами в четверг.

По его словам, польские дипломаты, дипломаты в Брюсселе знают о беспокойстве Украины и заявлениях о намерениях начать арбитраж. "Проблема нам известна, и сейчас действительно идет экспертная дискуссия (между Украиной и Польшей)", - признал он.

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Как сообщалось, стороной-ответчиком в этом арбитраже должен быть весь Евросоюз, поскольку Киев заявляет о нарушении Соглашения об ассоциации, а не только о двусторонних договоренностях. На днях Украина решила подать формальный запрос на консультации, необходимые для передарбитражного шага.

Впрочем, польский диплом считает, что проблему смогут урегулировать без арбитража.

"Мы очень надеемся, что решение будет найдено на экспертном уровне. Это действительно еще возможно. Это было раньше, в частности, в вопросе курятины (когда Украина и ЕС решили проблему, которую вызвал резкий рост экспорта одного из производителей - ЕП)... У нас есть надежда, что будет договоренность, и дискуссия между профильными министерствами (Украина и Польша)", - заявил Анджей Садось.

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О конфликте с Польшей по вопросу разрешений на автоперевозки можно почитать в статьях "Транспортный "конфликт" из ЕС: как Украине решить вопросы квот на автоперевозки" и "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".

Темы: ПольшаЕС
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