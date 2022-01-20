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В Австрії частково схвалили загальну обов’язкову вакцинацію від коронавірусу

Четвер, 20 січня 2022, 19:50
В Австрії частково схвалили загальну обов’язкову вакцинацію від коронавірусу
депутати австрійського парламенту на засіданні 20 січня 2022 року. фото: getty images

Нижня палата парламенту Австрії переважаючою більшістю підтримала запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для всього населення віком від 18 років, що обговорювалося з листопада 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Проєкт схвалили після тривалих дебатів з критикою та деякими поправками. Затвердили також заохочувальну лотерею для вакцинованих. 

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Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн на дебатах переконував, що вакцини є безпечними і для стримування вірусу потрібні високі показники охоплення вакцинацією. 

В Австрійській партії свободи, яка виступає проти вакцинації, заявили, що це "крок до тоталітаризму". 

Врешті "за" проголосували 137 зі 170 депутатів. 33 голосували проти, 10 - утримались.

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Як уточнює ORF, проєкт повинен затвердити також Бундесрат, верхня палата парламенту, голосування відбудеться 3 лютого. Рішення очікувано буде схвальним, тому що правляча коаліція має у ній більшість. 

За планами, зобов'язання робити щеплення від коронавірусу має набути чинності з 1 лютого. Початкові штрафи за відмову від вакцинації будуть складати 600 євро, але до середини березня застосовуватись не будуть.

В Австрії наразі вакциновані близько 72% населення. Це один із найнижчих показників у Західній Європі.

Читайте такожВакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

Теми: АвстріяCovid-2019вакцинаціякоронавірускарантин
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