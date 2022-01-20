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В Австрии частично одобрили всеобщую обязательную вакцинацию от коронавируса

Четверг, 20 января 2022, 20:50

Нижняя палата парламента Австрии преобладающим большинством поддержала введение обязательной вакцинации от коронавируса для всего населения в возрасте от 18 лет, что обсуждалось с ноября 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

Проект был одобрен после длительных дебатов с критикой и некоторыми поправками. Утвердили также поощрительную лотерею для вакцинированных.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн на дебатах убеждал, что вакцины безопасны и для сдерживания вируса нужны высокие показатели охвата вакцинацией.

В Австрийской партии свободы, выступающей против вакцинации, заявили, что это "шаг к тоталитаризму".

В итоге "за" проголосовали 137 из 170 депутатов. 33 голосовали против, 10 – воздержались.

Как уточняет ORF, проект также должен утвердить Бундесрат, верхняя палата парламента, голосование состоится 3 февраля. Ожидается, что проект также поддержат, потому что правящая коалиция имеет в Бундесрате большинство.

По планам, обязательство делать прививку от коронавируса должно вступить в силу с 1 февраля. Начальные штрафы за отказ от вакцинации будут составлять 600 евро, но до середины марта не будут применяться.

В Австрии в настоящее время вакцинированы около 72% населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе.

Читайте также: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.

Темы: АвстрияCovid-2019вакцинациякоронавирускарантин


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