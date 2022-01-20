ЗМІ опублікували запис розмови чиновників про корупцію на об’єкті в Чорнобилі: "Гроші сп***жені"

Журналісти проекту "Схеми" отримали у своє розпорядження аудіозапис наради в кабінеті високопосадовця державного підприємства "Енергоатому", на якому чиновники нібито обговорюють, як приховати зрив будівництва стратегічного об’єкту на Чорнобильській АЕС.

Джерело: розслідування "Схем" з аудіозаписом

Деталі: На аудіозаписі чути, як присутні обговорюють можливе пояснення зникнення коштів на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі.

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Журналісти стверджують, що керівники державного "Енергоатому", яких призначили за каденції президента Володимира Зеленського, обрали виконавця будівництва без проведення тендеру. За їхніми словами, менеджмент уклав непублічний договір на 422 мільйони гривень із фірмою "КВР".

Журналісти з’ясували, що впродовж 2021 року "Енергоатом" непублічно перерахував цій фірмі вже понад 1 мільярд гривень, проте сам об’єкт, який компанія зобов’язалася збудувати, досі не ввели в експлуатацію. Натомість, керівництво державної компанії не надало на запит журналістів ані сам договір, ані кошторис передбачених ним витрат.

На аудіозаписі, який опинився в розпорядженні журналістів "Схем", є голос, схожий на голос Миколи Божка – керівника "Атомпроектінжинірингу", відокремленого підрозділу "Енергоатому". Саме цей підрозділ виступає замовником будівництва.

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Пряма мова Божка: "Давайте, щоб із цим розбиратися предметно. Можна попросити вас все-таки об'єктивно. Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп***жені (вкрадені – ред.) і таке інше. Потрібно знаходити інші джерела фінансування і до того ж їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не дуже розуміємо.

У мене є дірки, які простіше залатати з того боку, ніж з цього. Тому що дірки бувають різні. Тому слухайте уважно, припиніть панікувати".

Деталі: Журналісти проаналізували отриманий аудіозапис зустрічі в "Енергоатомі" та порівняли з іншими фактами та подіями того часу, що дозволяє із високою вірогідністю говорити про його автентичність.

За їхньою оцінкою, ця розмова відбулася 28 грудня 2020 року в кабінеті Божка, де були присутні представники приватних підрядників та субпідрядників, які й освоювали кошти держбюджету на будівництво об’єкту на ЧАЕС.

З аудіозапису випливає, що Божко пропонує їм приховати корупцію через фіктивні кошториси про оплату за старі контракти, або ж утворити непублічну закупівлю з новим підрядником.

Ані Божко, ані чинне керівництво "Енергоатому", ані керівники, які очолювали орган у момент розмови, не надали журналістам коментарів на момент виходу матеріалу. Зокрема, на момент розмови в кабінеті Божка віце-президентом "Енергоатому" був чинний міністр енергетики Герман Галущенко.

Чому це важливо: Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі є стратегічно важливим об’єктом для України в контексті протистояння з Росією. До 2021 року Україні доводилося сплачувати Росії щорічно від 150 до 200 мільйонів доларів за утилізацію ядерного палива.

На початку 2000-х українська влада вирішила побудувати власне Централізоване сховище. Лише у 2017 році "Енергоатом" почав будівництво, але введення в експлуатацію постійно переносили. Остання дата здачі об’єкта в експлуатацію, яку озвучило керівництво – березень 2022-го року.

Що було раніше: 2020 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, що Україна непублічно продовжує сплачувати Росії щорічно до 200 мільйонів доларів за утилізацію ядерного палива через корупційні оборудки в "Енергоатомі". Тоді введення в експлуатацію відкладали через непрозорі дії підрядника, пов’язаного із забудовником "Укрбуд" скандально відомого бізнесмена Максима Микитася. В.о. голови "Енергоатому" Петро Котін у грудні 2020 року казав, що Централізоване сховище майже збудоване, і Україна більше не сплачуватиме Росії за утилізацію ядерного палива.