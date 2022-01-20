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СМИ опубликовали запись разговора чиновников о коррупции на объекте в Чернобыле: "Деньги сп***женны"

Четверг, 20 января 2022, 21:27
СМИ опубликовали запись разговора чиновников о коррупции на объекте в Чернобыле: Деньги сп***женны
Николай Божко, обговаривавший коррупцию на аудиозаписи журналистов. Фото: Униан

Журналисты проекта "Схемы" получили в свое распоряжение аудиозапись совещания в кабинете высокопоставленного чиновника государственного предприятия "Энергоатома", на котором чиновники якобы обсуждают, как скрыть срыв строительства стратегического объекта на Чернобыльской АЭС.

Источник: расследование "Схем" с аудиозаписью

Детали: На аудиозаписи слышно, как собравшиеся в кабинете обсуждают возможное объяснение исчезновения средств на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле.

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Журналисты утверждают, что руководители государственного "Энергоатома", назначенные во время каденции президента Владимира Зеленского, избрали исполнителя строительства без проведения тендера. По их словам, менеджмент заключил непубличный договор на 422 миллиона гривен с фирмой "КВР".

Журналисты выяснили, что в течение 2021 года "Энергоатом" непублично перечислил этой фирме уже свыше 1 миллиарда гривен, однако сам объект, который компания обязалась построить, до сих пор не ввели в эксплуатацию. В то же время, руководство государственной компании не предоставило по запросу журналистов ни сам договор, ни смету предусмотренных им расходов.

На аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов "Схем", есть голос, похожий на голос Николая Божко, руководителя "Атомпроектинжиниринга", отдельного подразделения "Энергоатома". Именно это подразделение выступает заказчиком строительства.

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Прямая речь Божко: "Давайте, чтобы с этим разбираться предметно. Можно попросить вас все же объективно. Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, сп***женны (украденные – ред.) и так далее. Нужно находить другие источники финансирования и к тому же их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не слишком понимаем.

У меня есть дыры, которые проще залатать с той стороны, чем с этой. Потому что дыры бывают разные. Поэтому слушайте внимательно, перестаньте паниковать".

Детали: Журналисты проанализировали полученную аудиозапись встречи в "Энергоатоме" и сопоставили с другими фактами и событиями того времени, что позволяет с высокой вероятностью говорить о его подлинности.

По их оценке этот разговор состоялся 28 декабря 2020 года в кабинете Божко, где присутствовали представители частных подрядчиков и субподрядчиков, которые и осваивали средства госбюджета на строительство объекта на ЧАЭС.

Из аудиозаписи следует, что Божко предлагает им скрыть коррупцию через фиктивные сметы об оплате за старые контракты, или же создать непубличную закупку с новым подрядчиком.

Ни Божко, ни действующее руководство "Энергоатома", ни руководители, возглавлявшие орган в момент разговора, не предоставили журналистам комментариев на момент выхода материала. В частности, на момент разговора вице-президентом "Энергоатома" был действующий министр энергетики Герман Галущенко.

Почему это важно: Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыле является стратегически важным объектом для Украины в контексте противостояния с Россией. До 2021 года Украине приходилось платить России ежегодно от 150 до 200 миллионов долларов за утилизацию ядерного топлива.

В начале 2000-х украинские власти решили построить собственное Централизованное хранилище. Только в 2017 году "Энергоатом" начал строительство, но ввод в эксплуатацию постоянно переносится. Последняя дата сдачи объекта в эксплуатацию, которую озвучило руководство – март 2022 года.

Что было раньше: В 2020 году журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, что Украина непублично продолжает платить России ежегодно до 200 миллионов долларов за утилизацию ядерного топлива из-за коррупционных сделок в "Энергоатоме". Тогда ввод в эксплуатацию откладывали из-за непрозрачных действий подрядчика, связанного с "Укрбудом" скандально известного бизнесмена Максима Мыкитася. И. о. главы "Энергоатома" Пётр Котин в декабре 2020 года говорил, что Централизованное хранилище почти построено, и Украина больше не будет платить России за утилизацию ядерного топлива.

Темы: ЧернобыльЭнергоатомкоррупциястроительство
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