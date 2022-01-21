Бойовики "ІДІЛ" атакували в'язницю в Сирії

Бойовики "Ісламської держави" напали на в'язницю Гвайран в сирійській Аль-Хасаці, намагаючись звільнити в'язнів, що належать до угруповання.

Джерело: Reuters з посиланням на речника Сирійських демократичних сил (SDF), очолюваних курдами, Фархада Шамі, Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, AFP

Деталі: Зазначається, що осередки "ІДІЛ" "проникли з довколишніх районів і вступили в бій з внутрішніми силами безпеки".

Фархад Шамі повідомив, що сили SDF зірвали спробу втечі в’язнів, яка збігалася з підривом бойовиками замінованого авто поблизу в'язниці.

Як зазначає AFP, замінований автомобіль вибухнув біля входу до в'язниці Гвайран, і ще один вибух прогримів поблизу, перш ніж джихадисти "ІДІЛ" напали на курдські сили безпеки, що чергували у в'язниці.

За непідтвердженими даними, кілька ув'язнених було вбито під час заколоту, останнього з кількох недавніх спроб втечі з в'язниць SDF, за словами двох мешканців.

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що деяким ув'язненим вдалося втекти.

Представники арабських племен, які спілкувалися з місцевими жителями, повідомили, що після інциденту над в'язницею було помічено літаки коаліції США.

Як пише Reuters, незрозуміло, скільки в'язнів перебувало у в'язниці, однієї з кількох, де SDF утримували тисячі ув'язнених, багато з яких, за словами родичів, є дітьми, а інші були заарештовані за надуманими звинуваченнями або за непокору політиці SDF щодо примусового призову на військову службу.

Голова обсерваторії Рамі Абдул Рахман повідомив AFP, що Гвайран є одним із найбільших центрів розміщення бойовиків "ІД" у напівавтономному районі, контрольованому курдською владою на північному сході Сирії.