Боевики "ИГИЛ" атаковали тюрьму в Сирии

Боевики "Исламского государства" напали на тюрьму Гвайран в сирийской Аль-Хасаке, пытаясь освободить принадлежавших к группировке заключенных.

Источник: Reuters со ссылкой на спикера Сирийских демократических сил (SDF), возглавляемых курдами, Фархада Шами, Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, AFP

Детали: Отмечается, что ячейки "ИГИЛ" "проникли из близлежащих районов и вступили в бой с внутренними силами безопасности".

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Фархад Шами сообщил, что силы SDF сорвали попытку побега узников, которая совпадала с подрывом боевиками заминированного авто вблизи тюрьмы. Как отмечает AFP, заминированный автомобиль взорвался у входа в тюрьму Гвайран, и еще один взрыв прогремел поблизости, прежде чем джихадисты "ИГИЛ" напали на дежурившие в тюрьме курдские силы безопасности.

По неподтвержденным данным, несколько заключенных были убиты во время мятежа, последнего из нескольких недавних попыток побега из тюрем SDF, по словам двух жителей.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что некоторым заключенным удалось сбежать.

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Представители арабских племен, общавшихся с местными жителями, сообщили, что после инцидента над тюрьмой были замечены самолеты коалиции США.

Как пишет Reuters, непонятно, сколько заключенных находилось в тюрьме, одной из нескольких, где SDF содержали тысячи заключенных, многие из которых, по словам родственников, дети, а другие были арестованы по надуманным обвинениям или за неповиновение политике. SDF по принудительному призыву на военную службу.

Глава обсерватории Рами Абдул Рахман сообщил AFP, что Гвайран является одним из крупнейших центров размещения боевиков "ИД" в полуавтономном районе, контролируемом курдскими властями на северо-востоке Сирии.