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Іспанія відправляє військові кораблі в Чорне море — через Росію

П'ятниця, 21 січня 2022, 01:10
ФОТО: GETTY IMAGES

Іспанія направила військові кораблі для підтримки сил НАТО в Середземному та Чорному морі через  нарощування російських військ  на кордоні з Україною.

Джерело: іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес, яку цитує Reuters

Деталі: Роблес зазначила, що "Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО берегтиме і захищатиме  суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО".

Як повідомляється, тральщик уже в дорозі, а фрегат відпливе протягом трьох-чотирьох днів. 

 Мадрид також розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії.

Як повідомлялося, у вівторок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії.

Що передувало: 10 січня уряд Данії вирішив спрямувати до місій НАТО у Балтії ще один фрегат і чотири винищувачі F-16 на тлі загострення риторики РФ і нарощування нею сил на кордонах з Україною.

Теми: РосіяІспанія
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