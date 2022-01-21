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Испания отправляет военные корабли в Черное море — из-за России

Пятница, 21 января 2022, 01:10
ФОТО: GETTY IMAGES

Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном море из-за наращивания  российских войск на границе с Украиной.

Источник: испанская министр  обороны Маргарита Роблес, которую цитирует Reuters

Детали: Роблес отметила, что "Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет беречь и защищать  суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО".

Как сообщается, тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней.

Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Как сообщается, во вторник министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России.

Что предшествовало: 10 января правительство Дании решило направить к миссиям НАТО в Балтии еще один фрегат и четыре истребителя F-16 на фоне обострения риторики РФ и наращивания ею сил на границах с Украиной.

Темы: РосcияИспания


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