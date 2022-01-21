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Вибух в Гані забрав життя 17 людей і зруйнував сотні будівель

П'ятниця, 21 січня 2022, 02:15

У Гані вантажівка з гірничодобувною вибухівкою зіштовхнулася з мотоциклом – унаслідок вибуху загинули щонайменше 17 людей.

Джерело: The Guardian

Деталі: Аварія сталася близько полудня в селищі Апіаті неподалік шахтарського міста Богозо. Вантажівка з вибухівкою прямувала до золотої копальні Чирано, що належить компанії Kinross з Торонто. Представник Kinross підтвердив інцидент, заявивши, що він стався за 140 кілометрів   від шахти.

Свідки повідомили місцевій владі, що після зіткнення водій – учасник аварії -   намагався попередити місцевих жителів, щоб вони втекли після того, як мотоцикл спалахнув. Очільник муніципального уряду регіону Престеа-Хуні-Веллі, де стався вибух, Ісаак Дсамані сказав, що "водій вийшов і наказав людям тікати. І деякі люди намагалися з'ясувати, що відбувається насправді. Поки водій кричав, що люди мають тікати… Приблизно за 10 хвилин усе вибухнуло. Таким чином люди, які намагалися прибути на місце події, найбільше постраждали".

Точна кількість жертв офіційно не підтверджена, але Дсамані повідомив місцевим ЗМІ, що офіційні особи поки що нарахували "близько 17 трупів".

За даними екстрених служб, не менше 57 постраждалих було доставлено до місцевих лікарень. За словами місцевої влади, прилеглі лікарні та поліклініки переповнені постраждалими. Поліція попросила прилеглі села відкрити свої школи та церкви для розміщення жертв.

Седжі Саджі Амедону, заступник генерального директора Національної організації по боротьбі зі стихійними лихами, сказав, що понад 500 будівель було зруйновано.

Населенню рекомендували переїхати з цього району до найближчих міст,  поки тривають  відновлювальні роботи.

Президент Гани Нана Акуфо-Аддо у своїй заяві назвав вибух "воістину сумною, сумною та трагічною пригодою", зазначивши, що вибух призвів до "людських жертв та руйнування майна".

Теми: вибухаваріяАфрика
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