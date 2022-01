Взрыв в Гане унес жизни 17 человек и разрушил сотни зданий

В Гане грузовик с горнодобывающей взрывчаткой столкнулся с мотоциклом – в результате взрыва погибли по меньшей мере 17 человек.

Источник: The Guardian

Детали: Авария произошла около полудня в поселке Апиати неподалеку от шахтерского города Богозо. Грузовик со взрывчаткой направлялся в золотой рудник Чирано, принадлежащий компании Kinross из Торонто. Представитель Kinross подтвердил инцидент, заявив, что он произошел в 140 километрах от шахты.

Свидетели сообщили местным властям, что после столкновения водитель - участник аварии - пытался предупредить местных жителей, чтобы они скрылись после того, как мотоцикл вспыхнул. Глава муниципального правительства региона Престеа-Хуни-Велли, где произошел взрыв, Исаак Дсамани сказал, что "водитель вышел и приказал людям бежать. И некоторые люди пытались выяснить, что происходит на самом деле. Пока водитель кричал, что люди должны бежать... Приблизительно через 10 минут все взорвалось. Таким образом, люди, которые пытались прибыть на место происшествия, больше всего пострадали".

Точное количество жертв официально не подтверждено, но Дсамани сообщил местным СМИ, что официальные лица пока насчитали "около 17 трупов".

По данным экстренных служб, не менее 57 пострадавших были доставлены в местные больницы. По словам местных властей, близлежащие больницы и поликлиники переполнены пострадавшими. Полиция попросила близлежащие села открыть свои школы и церкви для жертв.

Седжи Саджи Амедону, заместитель генерального директора Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями, сказал, что более 500 зданий были разрушены.

Населению рекомендовали переехать из этого района в ближайшие города, пока продолжаются восстановительные работы.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в своем заявлении назвал взрыв "воистину печальным, печальным и трагическим происшествием", отметив, что взрыв привел к "человеческим жертвам и разрушению имущества".

BREAKING: Truck carrying explosive materials ignites in southwest Ghana, destroying buildings and killing many people pic.twitter.com/7lYgHMvM4Q