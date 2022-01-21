ЦРУ: Наразі нема доказів іноземної відповідальності за “гаванський синдром”

Початкове розслідування ЦРУ набору симптомів, відомого як "гаванський синдром", засвідчило, що це навряд чи є результатом кампанії іншої держави, спрямованої на американських дипломатів та шпигунів.

Джерело: представник ЦРУ у Reuters, The Guardian з посиланням на директора ЦРУ Вільямса Бернса

Деталі: Чиновник, описуючи висновки проміжного звіту про "гаванський синдром", сказав, що більшість із 1000 випадків "можуть бути розумно пояснені медичними умовами або факторами довкілля та технічними факторами, включаючи раніше недіагностовані захворювання". За словами чиновника, досі не було знайдено причетності держструктур до будь-яких інцидентів.

Водночас, це відкриття не ставить під сумнів той факт, що офіцери повідомляють про реальні події і страждають на реальні симптоми.

Бернс сказав, що відомство продовжить місію з розслідування цих інцидентів. Зазначається, що два десятки випадків синдрому наразі не можна пояснити і вони будуть додатково вивчені на предмет можливого нападу.

Міністерство оборони США та незалежна група експертів проводять власне розслідування, звіти про яке ще не опубліковані.

Передісторія: Таємнича хвороба, про яку вперше повідомили офіційні особи США у кубинській столиці у 2016 році, вразила американських дипломатів, офіційних осіб та членів сімей за кордоном. Симптоми включали мігрень, нудоту, провали в пам'яті та запаморочення. Протягом років сотні американських чиновників повідомили про ймовірні інциденти в низці країн.