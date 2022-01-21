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ЦРУ: Пока нет доказательств иностранной ответственности за "гаванский синдром"

Пятница, 21 января 2022, 04:15
ФОТО: GETTY IMAGES

Первоначальное расследование ЦРУ набора симптомов, известного как "гаванский синдром", показало, что это вряд ли результат кампании другого государства, направленной на американских дипломатов и шпионов.

Источник: представитель ЦРУ в Reuters, The Guardian со ссылкой на директора ЦРУ Уильямса Бернса

Детали: Чиновник, описывая выводы промежуточного отчета о "гаванском синдроме", сказал, что большинство из 1000 случаев "могут быть разумно объяснены медицинскими условиями или факторами окружающей среды и техническими факторами, включая ранее недиагностированные заболевания". По словам чиновника, до сих пор не была найдена причастность госструктур к любым инцидентам.

В то же время это открытие не ставит под сомнение тот факт, что офицеры сообщают о реальных событиях и страдают реальными симптомами.

Бернс сказал, что ведомство продолжит миссию по расследованию этих инцидентов. Отмечается, что два десятка случаев синдрома пока нельзя объяснить и они будут дополнительно изучены на предмет возможного нападения.

Министерство обороны США и независимая группа экспертов проводят собственное расследование, отчеты о котором еще не опубликованы.

Предыстория: Таинственная болезнь, о которой впервые сообщили официальные лица США в кубинской столице в 2016 году, поразила американских дипломатов, официальных лиц и членов семей за рубежом. Симптомы включали мигрень, тошноту, провалы в памяти и головокружение. В течение лет сотни американских чиновников сообщили о возможных инцидентах в ряде стран.

Темы: США


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