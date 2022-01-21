Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЦРУ: Пока нет доказательств иностранной ответственности за "гаванский синдром"

Пятница, 21 января 2022, 03:15
ЦРУ: Пока нет доказательств иностранной ответственности за гаванский синдром
ФОТО: GETTY IMAGES

Первоначальное расследование ЦРУ набора симптомов, известного как "гаванский синдром", показало, что это вряд ли результат кампании другого государства, направленной на американских дипломатов и шпионов.

Источник: представитель ЦРУ в Reuters, The Guardian со ссылкой на директора ЦРУ Уильямса Бернса

Детали: Чиновник, описывая выводы промежуточного отчета о "гаванском синдроме", сказал, что большинство из 1000 случаев "могут быть разумно объяснены медицинскими условиями или факторами окружающей среды и техническими факторами, включая ранее недиагностированные заболевания". По словам чиновника, до сих пор не была найдена причастность госструктур к любым инцидентам.

Реклама:

В то же время это открытие не ставит под сомнение тот факт, что офицеры сообщают о реальных событиях и страдают реальными симптомами.

Бернс сказал, что ведомство продолжит миссию по расследованию этих инцидентов. Отмечается, что два десятка случаев синдрома пока нельзя объяснить и они будут дополнительно изучены на предмет возможного нападения.

Министерство обороны США и независимая группа экспертов проводят собственное расследование, отчеты о котором еще не опубликованы.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Таинственная болезнь, о которой впервые сообщили официальные лица США в кубинской столице в 2016 году, поразила американских дипломатов, официальных лиц и членов семей за рубежом. Симптомы включали мигрень, тошноту, провалы в памяти и головокружение. В течение лет сотни американских чиновников сообщили о возможных инцидентах в ряде стран.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: