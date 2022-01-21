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В Україні понад 20 тисяч випадків Covid за добу, найбільше на Франківщині та Львівщині

П'ятниця, 21 січня 2022, 07:24
В Україні понад 20 тисяч випадків Covid за добу, найбільше на Франківщині та Львівщині
Динаміка захворюваності й смертності Covid, дашборд УП

За добу 20 січня в Україні діагностували 20 156 випадків коронавірусної хвороби, 2 226 осіб госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього, 150 хворих померли.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Одужали за минулу добу 4 486 осіб.

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Серед 20 тисяч нових хворих – 2 464 дитини (12,2%) та 429 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Івано-Франківській (2427) і Львівській (1989) областях, у Києві (1552), а також у Сумській (1158), Тернопілській (1053), Одеській (1036) і Хмельницькій (1034) областях. 

Летальних випадків найбільше у Києві та Чернігівській області (по 12), у Харківській (11) та Вінницькій (10) областях. 

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За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 819 538 випадків інфікування коронавірусом, 3 576 268 одужань і 98 993 смерті від Covid-19.

Водночас, в Україні щеплено від коронавірусу 15 109 351 людину: першу дозу вакцини отримали 15 109 349 людей, дві дози – 14 410 730 людей, бустерну (третю повторну) дозу – 167 360 людей, додаткову дозу (третю допоміжну) – 11 941 людина.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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