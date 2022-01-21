В Украине более 20 тысяч случаев Covid за сутки, больше всего на Франковщине и Львовщине

За сутки 20 января в Украине диагностировали 20 156 случаев коронавирусной болезни, 2 226 человек госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него, 150 больных умерли.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Выздоровели за минувшие сутки 4 486 человек.

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Среди 20 тысяч новых больных – 2 464 ребенка (12,2%) и 429 медработников.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Ивано-Франковской (2427) и Львовской (1989) областях, в Киеве (1552), а также в Сумской (1158), Тернопольской (1053), Одесской (1036) и Хмельницкой (1034) областях.

Летальных случаев больше всего в Киеве и Черниговской области (по 12), в Харьковской (11) и Винницкой (10) областях.

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За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 819 538 случаев инфицирования коронавирусом, 3 576 268 выздоровлений и 98 993 смерти от Covid-19.

В то же время, в Украине привит от коронавируса 15 109 351 человек: первую дозу вакцины получили 15 109 349 человек, две дозы – 14 410 730 человек, бустерную (третью повторную) дозу – 167 360 человек, дополнительную дозу (третью вспомогательную) – 11 941 человек.