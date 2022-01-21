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Джонсон і Шольц попередили Росію: Будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною помилкою

П'ятниця, 21 січня 2022, 07:50

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц узгодили спільну позицію щодо наслідків для Росії у випадку вторгнення на територію України.

Про це йдеться у заяві офісу британського прем’єра за результатами їхньої телефонної розмови, пише "Європейська правда".

"Лідери обговорили тривожні події на українському кордоні та погодилися, що подальша військова агресія дорого коштуватиме для Росії. Вони поділилися глибокою стурбованістю триваючими дестабілізаційними діями Росії в Україні і заявили, що будь-яке вторгнення в Україну було б серйозною стратегічною помилкою", - йдеться у заяві.

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Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників по НАТО над скоординованою відповіддю.

Нагадаємо, цього тижня Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

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Водночас Німеччина виступає проти надання Україні летального озброєння, вважаючи, що це зашкодить переговорам з РФ.

Теми: війнаРосіяВелика БританіяНімеччина
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