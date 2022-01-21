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Джонсон и Шольц предупредили Россию: Любое вторжение в Украину будет серьезной ошибкой

Пятница, 21 января 2022, 07:50

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц согласовали общую позицию по поводу последствий для России в случае вторжения на территорию Украины.

Об этом говорится в заявлении офиса британского премьера по результатам их телефонного разговора, пишет "Европейская правда".

"Лидеры обсудили тревожные события на украинской границе и согласились, что дальнейшая военная агрессия будет дорого стоить России. Они поделились глубокой обеспокоенностью продолжающимися дестабилизационными действиями России в Украине и заявили, что любое вторжение в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой", - говорится в заявлении.

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Джонсон отметил важность совместной работы союзников по НАТО над скоординированным ответом.

Напомним, на этой неделе Британия начала поставки в Украину противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

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В то же время Германия выступает против поставок летального оружия Украине, считая, что это навредит переговорам с РФ.

Темы: войнаРосcияВеликобританияГермания
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