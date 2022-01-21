Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Кривому Розі стався землетрус

П'ятниця, 21 січня 2022, 09:34
Фото novyny.live

21 січня в районі Кривого Рогу зафіксували землетрус магнітудою 3,3.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Дослівно Головний центр спецконтролю: "Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км".

Деталі: Землетрус стався о 6:17.

Повідомляється, що за класифікацією цей землетрус відноситься до відчутних. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.

Передісторія:

  • На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси були 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 та 4,5 відповідно.

Українська правда
Теми: Кривий Ріг
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Австрія підтримує жорсткі санкції проти Росії, але є нюанс

Мураєв про прогноз очолення маріонеткового режиму РФ в Україні: "Якесь глупство"

Канада, ймовірно, надасть Україні зброю для загонів тероборони - ЗМІ

Лише відставки командувача ВМС Німеччини недостатньо – український дипломат

фото, відеоПішов з життя співзасновник фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник

Розвідка США підтвердила дані Британії про наміри Кремля – ЗМІ

Усі новини...
Кривий Ріг
"АрселорМітталу" розблокували рахунок для виплати зарплат
Третій день поспіль у 12 областях мінують школи й торгові центри 
На АрселорМіттал у Кривому Розі стався витік 80 тис кубометрів брудної води 
Останні новини
13:58
У Німеччині планують обмежити можливість ПЛР-тестування на коронавірус
13:49
фотоУ Карпатах лавина накрила людей, рятувальники просять не йти в гори
13:20
Завдяки індустріальним паркам Україна може отримати від $2,5 млрд - Шмигаль
13:08
Австрія підтримує жорсткі санкції проти Росії, але є нюанс
12:45
Мураєв про прогноз очолення маріонеткового режиму РФ в Україні: "Якесь глупство"
12:20
Лондон про відправку своїх військ до України: "Це малоймовірно"
11:47
На Южно-Українській АЕС відключили енергоблок для ремонту
11:38
Lufthansa переносить нічні рейси до Києва на тлі побоювань про напад РФ
11:28
У Росії рекордне зростання заражень коронавірусом
10:59
Канада, ймовірно, надасть Україні зброю для загонів тероборони - ЗМІ
Усі новини...