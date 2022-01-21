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У Кривому Розі стався землетрус

П'ятниця, 21 січня 2022, 08:34
У Кривому Розі стався землетрус
Фото novyny.live

21 січня в районі Кривого Рогу зафіксували землетрус магнітудою 3,3.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Дослівно Головний центр спецконтролю: "Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км".

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Деталі: Землетрус стався о 6:17.

Повідомляється, що за класифікацією цей землетрус відноситься до відчутних. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси були 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 та 4,5 відповідно.

Українська правда
Теми: Кривий Ріг
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