У Кривому Розі стався землетрус

21 січня в районі Кривого Рогу зафіксували землетрус магнітудою 3,3.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Дослівно Головний центр спецконтролю: "Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км".

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Деталі: Землетрус стався о 6:17.

Повідомляється, що за класифікацією цей землетрус відноситься до відчутних. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.

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