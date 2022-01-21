В Кривом Роге произошло землетрясение
Пятница, 21 января 2022, 08:34
21 января в районе Кривого Рога было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3.
Источник: Главный центр специального контроля
Дословно Главный центр спецконтроля: "Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе г. Кривой Рог, на глубине 5 км".
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Детали: Землетрясение произошло в 6:17.
Сообщается, что по классификации это землетрясение относится к ощутимым. Оно чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения были 29 июля 2017 и 23 июня 2013 с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.
Украинская правда