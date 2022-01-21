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В Кривом Роге произошло землетрясение

Пятница, 21 января 2022, 09:34
Фото novyny.live

21 января в районе Кривого Рога было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3.

Источник: Главный центр специального контроля

Дословно Главный центр спецконтроля: "Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе г. Кривой Рог, на глубине 5 км".

Детали: Землетрясение произошло в 6:17.

Сообщается, что по классификации это землетрясение относится к ощутимым. Оно чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях.

Предыстория:

  • На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения были 29 июля 2017 и 23 июня 2013 с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

Украинская правда
Темы: Кривой Рог


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