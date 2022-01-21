Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блінкен: Якщо хоч один військовий РФ перетне кордон України, це вважатиметься вторгненням

П'ятниця, 21 січня 2022, 09:53
Ентоні Блінкен. Фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, пише "Європейська правда".

"Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми матимемо справу з дійсно глибокою проблемою. Тому що це буде дуже явна атака на Україну. Чи то один солдат, чи то тисяча. Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, але останнім часом Росія також відправила військових до Білорусі. Тому це реальний ризик", – сказав Блінкен.

За його словами США і НАТО протягом багатьох років намагалися налагодити прозорі та позитивні відносини з Росією.

"На жаль, ці спроби були неодноразово відхилені Росією. Насправді в останні роки проблема була не в НАТО", – додав Блінкен.

Він зазначив, що не очікує прорив від переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві у п’ятницю, при цьому сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО минулого тижня.

Нагадаємо, 19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Після позапланового візиту до Києва та до Берліна Блінкен зустрінеться з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.

Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає

Ковідну тисячу на ліки планують дати ще одній категорії українців

фото, відеоДо "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

інфографікаБільше половини українців не вірять, що Зеленський захистить Україну

Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ

Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть

Усі новини...
США
Китай і Росія заблокували в ООН заявку США на санкції проти Північної Кореї
ЦРУ: Наразі нема доказів іноземної відповідальності за “гаванський синдром”
США висунули звинувачення в піратстві білоруським урядовцям через інцидент з Ryanair
Останні новини
20:13
У разі вторгнення Росії спрацює система оповіщення – секретар РНБО
20:11
У НАТО не ухвалювали рішень про вивезення свого персоналу з України
20:05
Атака на держсайти: до всіх відомств хочуть приставити офіцера з кіберзахисту
20:00
Шмигаль: Загроз функціонуванню економіки немає, не потрібно панікувати
19:51
Боррель про санкції ЄС проти Росії: будуть у належний момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобілі: що прийшло в Білорусь на "навчання"
19:47
Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара
19:45
Ляшко дав прогноз по COVID-19: захворювання вдвічі поб'ють рекорд, а смертей буде менше
19:41
Депутатів просять відхилити законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім"
19:29
Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає
Усі новини...