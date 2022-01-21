Блінкен: Якщо хоч один військовий РФ перетне кордон України, це вважатиметься вторгненням

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, пише "Європейська правда".

"Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми матимемо справу з дійсно глибокою проблемою. Тому що це буде дуже явна атака на Україну. Чи то один солдат, чи то тисяча. Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, але останнім часом Росія також відправила військових до Білорусі. Тому це реальний ризик", – сказав Блінкен.

За його словами США і НАТО протягом багатьох років намагалися налагодити прозорі та позитивні відносини з Росією.

"На жаль, ці спроби були неодноразово відхилені Росією. Насправді в останні роки проблема була не в НАТО", – додав Блінкен.

Він зазначив, що не очікує прорив від переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві у п’ятницю, при цьому сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО минулого тижня.

Нагадаємо, 19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Після позапланового візиту до Києва та до Берліна Блінкен зустрінеться з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.