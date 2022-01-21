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Блинкен: Если хоть один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением

Пятница, 21 января 2022, 08:53
Блинкен: Если хоть один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением
Энтони Блинкен. Фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, пишет "Европейская правда".

"Если российский солдат пересечет границу с Украиной, мы будем иметь дело с действительно глубокой проблемой. Потому что это будет явная атака на Украину. То ли один солдат, то ли тысяча. Существует реальный риск и это высокий риск. Не только в Украине, но в последнее время Россия также отправила военных в Беларусь. Поэтому это реальный риск", – сказал Блинкен.

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По его словам, США и НАТО в течение многих лет пытались наладить прозрачные и положительные отношения с Россией.

"К сожалению, эти попытки были неоднократно отклонены Россией. На самом деле, в последние годы проблема была не в НАТО", – добавил Блинкен.

Он отметил, что не ожидает прорыва от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу, при этом надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

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Напомним, 19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

После внепланового визита в Киев и Берлин Блинкен встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу 21 января.

Темы: СШАРосcияУкраинавойна
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