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Україну накриє сильний вітер, а Карпати – хуртовини

П'ятниця, 21 січня 2022, 10:19
Фото pixabay.com

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні – сильний вітер, ожеледицю, місцями хуртовини.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "21 січня вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У Києві та Київській області 21 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Рятувальники нагадують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Українська правда
Теми: погодаДСНС
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