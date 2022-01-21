Україну накриє сильний вітер, а Карпати – хуртовини
П'ятниця, 21 січня 2022, 09:19
Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов в Україні – сильний вітер, ожеледицю, місцями хуртовини.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "21 січня вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)".
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Деталі: У Києві та Київській області 21 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Рятувальники нагадують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
Українська правда