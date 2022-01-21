Украину накроет сильный ветер, а Карпаты – метели
Пятница, 21 января 2022, 10:19
Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре, гололедице, местами метелях.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "21 января ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)".
Детали: В Киеве и Киевской области 21 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Спасатели напоминают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта
Украинская правда