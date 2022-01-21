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Украину накроет сильный ветер, а Карпаты – метели

Пятница, 21 января 2022, 09:19
Украину накроет сильный ветер, а Карпаты – метели
Фото pixabay.com

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре, гололедице, местами метелях.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "21 января ночью в западных и восточных, днем ​​в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)".

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Детали: В Киеве и Киевской области 21 января на дорогах гололедица, днем ​​порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели напоминают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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