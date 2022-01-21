Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украину накроет сильный ветер, а Карпаты – метели

Пятница, 21 января 2022, 10:19
Фото pixabay.com

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре, гололедице, местами метелях.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "21 января ночью в западных и восточных, днем ​​в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)".

Детали: В Киеве и Киевской области 21 января на дорогах гололедица, днем ​​порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели напоминают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


powered by lun.ua
Главное сегодня

За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Все новости...
погода
В Украине будет прохладно, местами снег и порывистый ветер
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды и лавинах в Карпатах
Запад и север Украины притрусит снежком
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...