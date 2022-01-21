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Британія може відправити сотні військових у сусідні з Україною країни НАТО - ЗМІ

П'ятниця, 21 січня 2022, 09:30

Велика Британія розглядає можливість відправити ще сотні військових до сусідніх з Україною країн НАТО, щоб діяти як "стримуючий фактор" для Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times із посиланням на джерела в Міноборони Британії.

Відповідно до планів, які обговорюються в Міністерстві оборони, Британія розглядає можливість посилити свої місії в країнах Балтії та Польщі "сотнями" боєздатних військових, які можуть бути розгорнуті в найкоротші терміни.

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За даними видання, члени НАТО провели переговори на високому рівні щодо того, чи слід посилити свою присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Британія очолює бойову групу в Естонії чисельністю 1200 осіб, де вона має 830 військовослужбовців, танки, бойові броньовані машини, самохідну артилерію, інженерні засоби та засоби протиповітряної оборони та розвідки. До складу бойової групи також входять понад 300 французьких військових.

У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців у рамках розширеної місії передової присутності НАТО.

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Нагадаємо, цього тижня Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

Теми: Велика БританіяарміяУкраїна
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