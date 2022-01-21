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Британия отправила в Украину 30 военных и 2000 единиц противотанкового оружия

Пятница, 21 января 2022, 10:30

Великобритания отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Бойцы полка рейнджеров – часть новой бригады специальных операций британской армии – вылетели на военных самолетах, которые также в течение этой недели доставили в Украину противотанковое оружие.

С понедельника произошло несколько рейсов транспортных самолетов Королевских ВВС C-17. Официально о количестве поставленного оружия ни Великобритания, ни Украина не сообщали.

Считается, что Британия передала легкое противотанковое вооружение следующего поколения (NLAW), которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху".

Британия также рассматривает возможность отправить еще сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

Темы: БританияармияУкраина


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