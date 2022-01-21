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Уряд Нідерландів відкритий до поставок оборонної зброї в Україну

П'ятниця, 21 січня 2022, 11:56
Вопке Хукстра. фото з Вікіпедії

В уряді Нідерландів заявили про готовність надати військову допомогу Україні.

Про це заявив Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра, виступаючи в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.nl.

"Якщо буде запит через НАТО, ми подивимося на нього з розумінням", - сказав Хукстра.

Він підкреслив, що такого звернення поки немає. Попередній запит був заблокований Німеччиною за підтримки Нідерландів, сказав міністр.

"Причиною тоді були побоювання можливої ескалації. Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня" - заявив Хукстра.

Міністр також заявив про готовність розглянути це питання, якщо запит про зброю надійде безпосередньо до Нідерландів: "Критерії оцінки експорту зброї дійсно діють, ми їх перевіримо". Також не виключена участь у європейській навчальній місії, сказав Хукстра.

Як стало відомо у четвер, більшість Палати представників Нідерландів також  підтримує оборонну військову підтримку України. На користь цього висловилися представники партій, які входять до керівної коаліції.

Як повідомлялося, Велика Британія відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Теми: НідерландизброяУкраїна
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