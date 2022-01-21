Уряд Нідерландів відкритий до поставок оборонної зброї в Україну

В уряді Нідерландів заявили про готовність надати військову допомогу Україні.

Про це заявив Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра, виступаючи в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.nl.

"Якщо буде запит через НАТО, ми подивимося на нього з розумінням", - сказав Хукстра.

Реклама:

Він підкреслив, що такого звернення поки немає. Попередній запит був заблокований Німеччиною за підтримки Нідерландів, сказав міністр.

"Причиною тоді були побоювання можливої ескалації. Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня" - заявив Хукстра.

Міністр також заявив про готовність розглянути це питання, якщо запит про зброю надійде безпосередньо до Нідерландів: "Критерії оцінки експорту зброї дійсно діють, ми їх перевіримо". Також не виключена участь у європейській навчальній місії, сказав Хукстра.

ВІДЕО ДНЯ

Як стало відомо у четвер, більшість Палати представників Нідерландів також підтримує оборонну військову підтримку України. На користь цього висловилися представники партій, які входять до керівної коаліції.

Як повідомлялося, Велика Британія відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.