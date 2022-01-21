Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство Нидерландов открыто к поставкам оборонного оружия в Украину

Пятница, 21 января 2022, 10:56
Правительство Нидерландов открыто к поставкам оборонного оружия в Украину
Вопке Хукстра. фото из Википедии

В правительстве Нидерландов заявили о готовности оказать военную помощь Украине.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, выступая в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.nl.

"Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием", – сказал Хукстра.

Реклама:

Он подчеркнул, что такого обращения пока нет. Предыдущий запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов, сказал министр.

"Причиной тогда были опасения возможной эскалации. Но ситуация изменилась, контекст изменяется почти каждый день", - заявил Хукстра.

Министр также заявил о готовности рассмотреть этот вопрос, если запрос об оружии поступит непосредственно в Нидерланды: "Критерии оценки экспорта оружия действительно действуют, мы их проверим". Также не исключено участие в европейской обучающей миссии, сказал Хукстра.

ВИДЕО ДНЯ

Как стало известно в четверг, большинство Палаты представителей Нидерландов также поддерживают оборонную военную поддержку Украины. В пользу этого высказались представители партий, входящих в руководящую коалицию.

Как сообщалось, Великобритания отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Темы: НидерландыоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Нидерланды
Румыния и Нидерланды создадут тренировочный центр для пилотов F-16
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
В Нидерландах сообщили, куда пойдет часть обещанных F-16
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: