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Правительство Нидерландов открыто к поставкам оборонного оружия в Украину

Пятница, 21 января 2022, 11:56
Вопке Хукстра. фото из Википедии

В правительстве Нидерландов заявили о готовности оказать военную помощь Украине.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, выступая в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.nl.

"Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием", – сказал Хукстра.

Он подчеркнул, что такого обращения пока нет. Предыдущий запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов, сказал министр.

"Причиной тогда были опасения возможной эскалации. Но ситуация изменилась, контекст изменяется почти каждый день", - заявил Хукстра.

Министр также заявил о готовности рассмотреть этот вопрос, если запрос об оружии поступит непосредственно в Нидерланды: "Критерии оценки экспорта оружия действительно действуют, мы их проверим". Также не исключено участие в европейской обучающей миссии, сказал Хукстра.

Как стало известно в четверг, большинство Палаты представителей Нидерландов также поддерживают оборонную военную поддержку Украины. В пользу этого высказались представители партий, входящих в руководящую коалицию.

Как сообщалось, Великобритания отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

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Темы: НидерландыоружиеУкраина


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