Правительство Нидерландов открыто к поставкам оборонного оружия в Украину

В правительстве Нидерландов заявили о готовности оказать военную помощь Украине.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, выступая в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.nl.

"Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием", – сказал Хукстра.

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Он подчеркнул, что такого обращения пока нет. Предыдущий запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов, сказал министр.

"Причиной тогда были опасения возможной эскалации. Но ситуация изменилась, контекст изменяется почти каждый день", - заявил Хукстра.

Министр также заявил о готовности рассмотреть этот вопрос, если запрос об оружии поступит непосредственно в Нидерланды: "Критерии оценки экспорта оружия действительно действуют, мы их проверим". Также не исключено участие в европейской обучающей миссии, сказал Хукстра.

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Как стало известно в четверг, большинство Палаты представителей Нидерландов также поддерживают оборонную военную поддержку Украины. В пользу этого высказались представители партий, входящих в руководящую коалицию.

Как сообщалось, Великобритания отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

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