Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські військові провели навчання з прикриття морського узбережжя

П'ятниця, 21 січня 2022, 11:06
Українські військові провели навчання з прикриття морського узбережжя
Тут і далі фото з Facebook 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

19-20 січня 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу провела тактико-спеціальне навчання по прикриттю ділянки морського узбережжя.

Джерело: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу в Facebook

Дослівно: "20 січня о 5 ранку, бригада отримала сигнал – і підрозділи вирушили по вихідним районам. Підрозділи бригади зайняли оборону десантно-доступних ділянок узбережжя від Коблево до Чорноморки, розмістивши бойову техніку та створивши систему вогню". 

Реклама:
 

Деталі: Заняття мали на меті навчити командирів всіх рівнів та штабів в ланці бригада – батальйон якісно планувати дії з прикриття ділянки морського побережжя та удосконалити практичні навички у прийнятті рішення в обставинах, що склалися.

 

А також управляти підпорядкованими підрозділами під час виконання бойових завдань у реальних умовах.

 

Зазначається, що у відведені терміни бригада впоралася з поставленими завданнями та показала високі професійні якості по прикриттю ділянки морського узбережжя. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Українська правда
Теми: Збройні силиЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Збройні сили
Росіяни пошкодили переправу на сході – у ЗСУ її швидко полагодили
В Україні запустили курси з виготовлення й використання боєприпасів для БПЛА
Зведення Генштабу: Сили оборони йдуть у наступ на Мелітопольському напрямку та під Бахмутом
Останні новини
03:04
У південно-східних областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: