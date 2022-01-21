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Українські військові провели навчання з прикриття морського узбережжя

П'ятниця, 21 січня 2022, 12:06
Тут і далі фото з Facebook 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

19-20 січня 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу провела тактико-спеціальне навчання по прикриттю ділянки морського узбережжя.

Джерело: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу в Facebook

Дослівно: "20 січня о 5 ранку, бригада отримала сигнал – і підрозділи вирушили по вихідним районам. Підрозділи бригади зайняли оборону десантно-доступних ділянок узбережжя від Коблево до Чорноморки, розмістивши бойову техніку та створивши систему вогню". 

 

Деталі: Заняття мали на меті навчити командирів всіх рівнів та штабів в ланці бригада – батальйон якісно планувати дії з прикриття ділянки морського побережжя та удосконалити практичні навички у прийнятті рішення в обставинах, що склалися.

 

А також управляти підпорядкованими підрозділами під час виконання бойових завдань у реальних умовах.

 

Зазначається, що у відведені терміни бригада впоралася з поставленими завданнями та показала високі професійні якості по прикриттю ділянки морського узбережжя. 

 

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

Українська правда
Теми: Збройні силиЧорне море
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