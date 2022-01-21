Українські військові провели навчання з прикриття морського узбережжя

Тут і далі фото з Facebook 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

19-20 січня 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу провела тактико-спеціальне навчання по прикриттю ділянки морського узбережжя.

Джерело: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу в Facebook

Дослівно: "20 січня о 5 ранку, бригада отримала сигнал – і підрозділи вирушили по вихідним районам. Підрозділи бригади зайняли оборону десантно-доступних ділянок узбережжя від Коблево до Чорноморки, розмістивши бойову техніку та створивши систему вогню".

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Деталі: Заняття мали на меті навчити командирів всіх рівнів та штабів в ланці бригада – батальйон якісно планувати дії з прикриття ділянки морського побережжя та удосконалити практичні навички у прийнятті рішення в обставинах, що склалися.

А також управляти підпорядкованими підрозділами під час виконання бойових завдань у реальних умовах.

Зазначається, що у відведені терміни бригада впоралася з поставленими завданнями та показала високі професійні якості по прикриттю ділянки морського узбережжя.

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