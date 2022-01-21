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Украинские военные провели учения по прикрытию морского побережья

Пятница, 21 января 2022, 11:06
Украинские военные провели учения по прикрытию морского побережья
Здесь и далее фото с Facebook 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

19-20 января 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода провела тактико-специальное учение по прикрытию участка морского побережья.

Источник: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook

Дословно: "20 января в 5 утра бригада получила сигнал – и подразделения отправились по выходным районам. Подразделения бригады заняли оборону десантно-доступных участков побережья от Коблево до Черноморки, разместив боевую технику и создав систему огня". 

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Детали: Занятия имели целью научить командиров всех уровней и штабов в звене бригада – батальон качественно планировать действия по прикрытию участка морского побережья и усовершенствовать практические навыки в принятии решения в сложившихся обстоятельствах. А также управлять подчиненными подразделениями при выполнении боевых задач в реальных условиях.

 
 

Сообщается, что в отведенные сроки бригада справилась с поставленными задачами и показала высокие профессиональные качества по прикрытию участка морского побережья.  

 

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

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Украинская правда
Темы: Вооруженные силыЧерное море
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