Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинские военные провели учения по прикрытию морского побережья

Пятница, 21 января 2022, 12:06
Здесь и далее фото с Facebook 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

19-20 января 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода провела тактико-специальное учение по прикрытию участка морского побережья.

Источник: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook

Дословно: "20 января в 5 утра бригада получила сигнал – и подразделения отправились по выходным районам. Подразделения бригады заняли оборону десантно-доступных участков побережья от Коблево до Черноморки, разместив боевую технику и создав систему огня". 

 

Детали: Занятия имели целью научить командиров всех уровней и штабов в звене бригада – батальон качественно планировать действия по прикрытию участка морского побережья и усовершенствовать практические навыки в принятии решения в сложившихся обстоятельствах. А также управлять подчиненными подразделениями при выполнении боевых задач в реальных условиях.

 
 

Сообщается, что в отведенные сроки бригада справилась с поставленными задачами и показала высокие профессиональные качества по прикрытию участка морского побережья.  

 

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыЧерное море


powered by lun.ua
Главное сегодня

За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Все новости...
Вооруженные силы
Костяк подразделений терробороны уже сформирован, оружия достаточно – командующий
Белый дом настроен "пессимистично": США подумывают выделить Украине больше оружия – CNN
В Украину из Британии прибыли противотанковые средства – Минобороны
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...