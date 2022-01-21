Росію в разі вторгнення в Україну чекатимуть нові Афганістан і Чечня – глава МЗС Британії

Військове вторгнення Росії в Україну призведе до ситуації, в якій російські війська вже були у Чечні, а радянські – в Афганістані.

Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс під час візиту в Австралію, пише "Європейська правда"

"Україна – горда країна з довгою історією. Вони вже знали загарбницькі сили – від монголів до татар. Вони постраждали від штучно створеного державою голоду. Їх стійкість дуже глибока. Якщо доведеться, українці будуть воювати і захищати свою країну. Вторгнення призведе лише до трясовини, як ми знаємо з радянсько-афганської війни чи конфлікту в Чечні", - сказала Трасс.

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За її словами, на Раді НАТО-Росія Москві надіслали чіткий сигнал, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до масштабних наслідків, у тому числі через скоординовані санкції проти фінансового сектору та окремих осіб.

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють про відтворення Радянського Союзу або свого роду "Великої Росії", що розрізає територію за етнічною приналежністю та мовою. Вони стверджують, що хочуть стабільності, але працюють, щоб загрожувати іншим та дестабілізувати їх. Ми знаємо, що лежить на цьому шляху, і ми знаємо жахливі втрати втрачених життів і людських страждань, які він приносить. Ось чому ми закликаємо президента Путіна відмовитися від України, перш ніж він зробить величезну стратегічну помилку", - сказала міністр.

Нагадаємо, Британія відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

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Британія також розглядає можливість відправити ще сотні військових до сусідніх з Україною країн НАТО, щоб діяти як "стримуючий фактор" для Росії.