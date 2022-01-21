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Россию в случае вторжения в Украину будут ждать новые Афганистан и Чечня – глава МИД Британии

Пятница, 21 января 2022, 11:15
Россию в случае вторжения в Украину будут ждать новые Афганистан и Чечня – глава МИД Британии
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Военное вторжение России в Украину приведет к ситуации, в которой российские войска уже были в Чечне, а советские – в Афганистане.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время визита в Австралию, пишет "Европейская правда"

"Украина – гордая страна с долгой историей. Они уже знали захватнические силы – от монголов до татар. Они пострадали от искусственно созданного государством голода. Их стойкость очень глубока. Если придется, украинцы будут воевать и защищать свою страну. Вторжение приведет только к трясине, как мы знаем по советско-афганской войне или конфликту в Чечне", - сказала Трасс.

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По ее словам, на Совете НАТО-Россия Москве послали четкий сигнал, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к масштабным последствиям, в том числе из-за скоординированных санкций против финансового сектора и отдельных лиц.

"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают о воссоздании Советского Союза или своего рода "Великой России", разрезающей территорию по этнической принадлежности и языку. Они утверждают, что хотят стабильности, но работают, чтобы угрожать другим и дестабилизировать их. Мы знаем, что лежит на этом пути, и мы знаем ужасные потери утраченных жизней и человеческие страдания, которые он причиняет. Вот почему мы призываем президента Путина отказаться от Украины, прежде чем он совершит огромную стратегическую ошибку", - сказала министр.

Напомним, Британия отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

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Британия также рассматривает возможность отправить еще сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

Украинская правда
Темы: ВеликобританияМИДРосcияУкраинаоккупация
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