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У Києві понад 1,5 тисячі нових хворих на Covid, з них 10% – діти

П'ятниця, 21 січня 2022, 11:49
У Києві понад 1,5 тисячі нових хворих на Covid, з них 10% – діти
Фото КМДА

За добу 20 січня у Києві виявили 1 552 нових хворих на коронавірус, 12 людей померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "1 552 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 12 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8 413 летальних випадків від вірусу".

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Деталі: Серед нових хворих 153 дитини: 72 дівчинки від 10 місяців до 17 років і 81 хлопчик від 10 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (281), у Деснянському (213) та в Оболонському (199) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 59 хворих на коронавірус та 58 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

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Загалом з початку пандемії у столиці 350 457 підтверджених випадків захворювання на ковід, 8 413 хворих померли, подолали вірус 330 030 мешканців столиці, з них 752 – за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: Київкоронавірусдіти
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