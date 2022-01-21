В Киеве свыше 1,5 тысяч новых больных Covid, из них 10% – дети

За сутки 20 января в Киеве обнаружили 1 552 новых больных коронавирусом, 12 человек умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "1 552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 413 летальных исходов от вируса".

Детали: Среди новых больных 153 ребенка: 72 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 81 мальчик от 10 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (281), Деснянском (213) и Оболонском (199) районах.

В больницы столицы госпитализировали 59 больных коронавирусом и 58 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 350 457 подтвержденных случаев заболевания ковидом, 8 413 больных умерли, преодолели вирус 330 030 жителей столицы, из них 752 – за минувшие сутки.

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