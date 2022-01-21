Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ: українці замовляють "мінування" через телеграм-чати, які контролюються ФСБ РФ

П'ятниця, 21 січня 2022, 13:02
фото СБУ

Співробітники СБУ затримали зловмисника, який за допомогою російських спецслужб зробив неправдиве повідомлення про мінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету: чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Джерело: Служба безпеки України, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Псевдомінером виявився студент цього ж коледжу, який замовив мінування у адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ. Наразі такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні.

Джерело УП пояснює, що наразі більшість псевдомінувань, які здійснюються, надходять від школярів і студентів, що "замовляють" мінування в закритих телеграм чатах, які куруються ФСБ РФ.

Анонімний лист про мінування коледжу відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу. Автор повідомлення представився "російським терористом" і вимагав 250 тисяч грн викупу, "щоб теракту не сталося".

Вказано, що правоохоронці відразу провели необхідні перевірки і не виявили жодних вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу.

 
 

Дослівно СБУ: "Завдяки фаховим розшуковим заходам співробітники СБУ оперативно встановили особу псевдомінера і затримали його. Свій вчинок він мотивував тим, що бажав аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності") Кримінального кодексу України".

Українська правда
Теми: мінуванняСБУ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Канада, ймовірно, надасть Україні зброю для загонів тероборони - ЗМІ

Лише відставки командувача ВМС Німеччини недостатньо – український дипломат

фото, відеоПішов з життя співзасновник фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник

Головні новини суботи і ночі: командувач ВМС Німеччини, Британія про плани Кремля

Розвідка США підтвердила дані Британії про наміри Кремля – ЗМІ

МЗС Британії: Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера

Усі новини...
мінування
Знову "замінували" всі школи Львова: йде евакуація
У Києві "замінували" всі школи
В окупованому Криму також "мінують" школи
Останні новини
11:38
Lufthansa переносить нічні рейси до Києва на тлі побоювань про напад РФ
11:28
У Росії рекордне зростання заражень коронавірусом
10:59
Канада, ймовірно, надасть Україні зброю для загонів тероборони - ЗМІ
10:39
Лише відставки командувача ВМС Німеччини недостатньо – український дипломат
10:03
Таліби прибули в Європу для переговорів
09:35
У Чорному морі неподалік Криму горить судно з російським екіпажем – росЗМІ
09:06
Погода: синоптики попереджають про снігопади й похолодання
08:29
фото, відеоПішов з життя співзасновник фестивалю "Червона рута" Тарас Мельник
08:19
Четверта хвиля Covid: в Україні понад 15 тисяч нових заражень
08:00
Головні новини суботи і ночі: командувач ВМС Німеччини, Британія про плани Кремля
Усі новини...