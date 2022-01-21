СБУ: українці замовляють "мінування" через телеграм-чати, які контролюються ФСБ РФ

Співробітники СБУ затримали зловмисника, який за допомогою російських спецслужб зробив неправдиве повідомлення про мінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету: чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Джерело: Служба безпеки України, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Псевдомінером виявився студент цього ж коледжу, який замовив мінування у адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ. Наразі такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні.

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Джерело УП пояснює, що наразі більшість псевдомінувань, які здійснюються, надходять від школярів і студентів, що "замовляють" мінування в закритих телеграм чатах, які куруються ФСБ РФ.

Анонімний лист про мінування коледжу відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу. Автор повідомлення представився "російським терористом" і вимагав 250 тисяч грн викупу, "щоб теракту не сталося".

Вказано, що правоохоронці відразу провели необхідні перевірки і не виявили жодних вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу.

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Дослівно СБУ: "Завдяки фаховим розшуковим заходам співробітники СБУ оперативно встановили особу псевдомінера і затримали його. Свій вчинок він мотивував тим, що бажав аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності") Кримінального кодексу України".