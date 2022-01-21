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СБУ: украинцы заказывают "минирования" через телеграм-чаты, контролируемые ФСБ РФ

Пятница, 21 января 2022, 13:02

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который с помощью российских спецслужб совершил ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета: мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник: Служба безопасности Украины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Псевдоминером оказался студент этого же колледжа, заказавший минирование у администратора одного из российских закрытых телеграм-чатов, руководимого спецслужбами РФ. Сейчас такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине.

Источник УП объясняет, что в настоящее время большинство совершаемых псевдоминований поступают от школьников и студентов, "заказывающих" минирование в закрытых телеграмм чатах, курируемых ФСБ РФ.

Анонимное письмо о минировании колледжа отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа. Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовал 250 тысяч грн выкупа, "чтобы теракта не произошло".

Указано, что правоохранители сразу провели необходимые проверки и не обнаружили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения.

Дословно СБУ: "Благодаря профессиональным розыскным мероприятиям сотрудники СБУ оперативно установили личность псевдоминера и задержали его. Свой поступок он мотивировал тем, что желал, чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения.

У злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка с администратором телеграмм-чата.

 
 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности") Уголовного кодекса Украины".

Украинская правда
Темы: минированиеСБУ


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